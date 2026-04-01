Kinderwunsch mit FragezeichenJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 01.04.2026: Kinderwunsch mit Fragezeichen
88 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Julia und Brandon feiern eine zweite Hochzeits-Zeremonie am Strand, an der auch die Brauteltern teilnehmen, doch kurz darauf überschattet ein Arztbesuch die Zukunftspläne: Julia erfährt, dass sie Probleme hat, schwanger zu werden, und eine Operation nötig wäre. Zwischen Kinderwunsch und familiärem Druck geraten beide in einen heftigen Konflikt. Inzwischen beichtet Jasmine ihrem Noch-Ehemann Gino nicht nur den Umzug nach Florida, sondern auch eine überraschende Schwangerschaft. Bei Elizabeth und Andrei eskaliert ein Streit, Kara und Guillermo ziehen die Reißleine und Jovi stellt Yaras Lebensplanung infrage.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-9: Warner Bros. Discovery, Inc.