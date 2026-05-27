Meine Freundin, meine Mutter und ichJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 27.05.2026: Meine Freundin, meine Mutter und ich
89 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Mehrere Paare starten ins Abenteuer zwischen Online-Liebe und Realität. Forrest aus Oregon reist nach sieben Jahren erstmals zu Sheena auf die Philippinen – begleitet von seiner skeptischen Mutter, die große Zweifel an der Beziehung hat. Auch Kalifornierin Emma fliegt zum ersten Mal zu ihrem Online-Traummann nach Marokko, fest entschlossen, sich mit Ziad zu verloben, obwohl sie ihm ein wichtiges Geheimnis verschweigt. Währenddessen sorgt Lauras neue Fernbeziehung für Spannungen. Und der 52-jährige Rick will in Madagaskar endlich herausfinden, ob er seiner deutlich jüngeren Internet-Freundin vertrauen kann.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.