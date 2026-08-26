Bauchkribbeln am Bondi BeachJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: Countdown für die Liebe
Folge vom 26.08.2026: Bauchkribbeln am Bondi Beach
88 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Bauchschmerzen statt Urlaubsidylle: Während Elise mit Joshua den Bondi Beach erkundet, australische Spezialitäten probiert und zwischen Meer und tiefen Gesprächen ordentlich die Funken fliegen, werden andere Paare von der Realität eingeholt: Lisa gesteht Daniel ihr lange gehütetes Geheimnis – was dramatische Folgen für die Zukunft hat. Rick reist mit Trisha nach Madagaskar in ihr Heimatdorf und fürchtet sich vor dem Urteil ihrer Familie. Und Forrest versucht, den Streit mit seiner Mutter hinter sich zu lassen, damit der Traum vom gemeinsamen Leben mit Philippinin Sheena nicht schon vor der Hochzeit platzt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.