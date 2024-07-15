Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Eltern, Freunde, Therapeuten

TLCFolge vom 15.07.2024
Eltern, Freunde, Therapeuten

Eltern, Freunde, TherapeutenJetzt kostenlos streamen

Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 15.07.2024: Eltern, Freunde, Therapeuten

88 Min.Folge vom 15.07.2024Ab 12

Sophie hat das Handy ihres Verlobten Rob überprüft und Nacktfotos sowie einschlägige Videos von anderen Frauen gefunden. Jetzt ist sie ausgezogen, und Rob befürchtet, dass sie endgültig genug von ihm hat und vielleicht schon im Flieger zurück nach London sitzt. Clayton wartet darauf, dass Anali heute in den USA eintrifft. Er weiß selbst, wie verrückt es ist, eine Frau aus Peru, die kein Wort Englisch spricht, nach wenigen persönlichen Treffen nach Amerika zu holen. Außerdem wird Claytons Mutter Violet mit ihnen zusammenwohnen und aufgrund der Sprachbarriere noch ungeduldiger und gereizter sein als sonst.

Alle verfügbaren Folgen