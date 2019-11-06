Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
TunnelblickJetzt ohne Werbung streamen
Deadline - Jede Sekunde zählt
Folge 1: Tunnelblick
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der verzweifelte Tankwart Robert Grünberg entführt einen Bus und nimmt die Insassen als Geiseln. Olaf Waller ist der Fahrer des Busses und der neue Lebensgefährte von Roberts Ex-Frau Mandy - der macht Waller dafür verantwortlich, dass er alles verloren hat - auch seinen Sohn Frederik, den ihm das neue Paar wegnehmen will ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Deadline - Jede Sekunde zählt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12