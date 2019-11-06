Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deadline - Jede Sekunde zählt

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1: Tunnelblick

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der verzweifelte Tankwart Robert Grünberg entführt einen Bus und nimmt die Insassen als Geiseln. Olaf Waller ist der Fahrer des Busses und der neue Lebensgefährte von Roberts Ex-Frau Mandy - der macht Waller dafür verantwortlich, dass er alles verloren hat - auch seinen Sohn Frederik, den ihm das neue Paar wegnehmen will ... Rechte: Sat.1

