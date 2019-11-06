Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
NotaufnahmeJetzt ohne Werbung streamen
Deadline - Jede Sekunde zählt
Folge 10: Notaufnahme
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Andi Becker erfährt im Krankenhaus, dass eine Blutwäsche für seinen schwerkranken Vater Paul abgelehnt wurde. Er rastet aus, schlägt einen Wachmann nieder, nimmt dessen Waffe und verschanzt sich mit den Geiseln in der Notaufnahme. Er fordert eine Behandlung für seinen Vater, sonst wird er zu jeder vollen Stunde eine Geisel töten - das Team hat 16 Minuten, bis die erste Geisel erschossen wird ... Rechte: Sat.1
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Deadline - Jede Sekunde zählt
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1