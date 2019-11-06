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Deadline - Jede Sekunde zählt

Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
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Notaufnahme

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Deadline - Jede Sekunde zählt

Folge 10: Notaufnahme

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Andi Becker erfährt im Krankenhaus, dass eine Blutwäsche für seinen schwerkranken Vater Paul abgelehnt wurde. Er rastet aus, schlägt einen Wachmann nieder, nimmt dessen Waffe und verschanzt sich mit den Geiseln in der Notaufnahme. Er fordert eine Behandlung für seinen Vater, sonst wird er zu jeder vollen Stunde eine Geisel töten - das Team hat 16 Minuten, bis die erste Geisel erschossen wird ... Rechte: Sat.1

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