Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Schlafende HundeJetzt ohne Werbung streamen
Deadline - Jede Sekunde zählt
Folge 11: Schlafende Hunde
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Chemiestudent Hendrik Weller vertauscht versehentlich seinen Rucksack. Darin befindet sich jedoch eine Bombe, mit der er sich an seinem Professor rächen wollte. Irgendwo in Berlin läuft jetzt ein Unbekannter herum, der nicht ahnt, was er mit sich herumträgt. Die Beamten haben drei Stunden und elf Minuten Zeit, um die Bombe zu finden ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Deadline - Jede Sekunde zählt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12