Deadline - Jede Sekunde zählt

Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Deadline - Jede Sekunde zählt

Folge 11: Schlafende Hunde

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Chemiestudent Hendrik Weller vertauscht versehentlich seinen Rucksack. Darin befindet sich jedoch eine Bombe, mit der er sich an seinem Professor rächen wollte. Irgendwo in Berlin läuft jetzt ein Unbekannter herum, der nicht ahnt, was er mit sich herumträgt. Die Beamten haben drei Stunden und elf Minuten Zeit, um die Bombe zu finden ... Rechte: Sat.1

