Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Folge 3: Rache
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Gewalttäter Steffen Kroll bricht zwei Tage vor seiner Entlassung aus dem Gefängnis aus. Nina Ritter, die ein Gutachten über den Mann erstellen musste und dafür plädierte, ihn nicht zu entlassen, ist klar, dass er etwas vorhat. Es muss etwas sein, das er nur innerhalb der nächsten zwei Tage erledigen kann. Matthias Berg und Nina nehmen Krolls Spur auf ... Rechte: Sat.1
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12