Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Nacht ohne MorgenJetzt ohne Werbung streamen
Deadline - Jede Sekunde zählt
Folge 4: Nacht ohne Morgen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Maria kündigt bei einer Telefonseelsorge an, sie habe eine Waffe und werde sich und jemand anderen um 4.30 Uhr töten. Wen oder wie viele Personen sie damit meint, wird aus dem Anruf nicht klar. Matthias Berg und sein Team werden informiert - ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ... Rechte: Sat.1
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Deadline - Jede Sekunde zählt
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1