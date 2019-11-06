Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
DoppelspielJetzt ohne Werbung streamen
Deadline - Jede Sekunde zählt
Folge 5: Doppelspiel
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Claudia Ramond droht damit, Verena, die Ex-Geliebte ihres Ex-Mannes, in die Luft zu sprengen, wenn er nicht innerhalb von vier Stunden eine Pressekonferenz hält, in der er die Unbedenklichkeit des neuen Medikamentes seiner Firma widerruft ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Deadline - Jede Sekunde zählt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1