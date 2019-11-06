Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Deadline - Jede Sekunde zählt

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Joyn Plus
Schlaflos

SchlaflosJetzt ohne Werbung streamen

Deadline - Jede Sekunde zählt

Folge 7: Schlaflos

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Corinne Pistek, eine Kollegin von Matthias, fürchtet sich vor der Gewalttätigkeit ihres Mannes, dem angesehenen Polizisten Leon Pistek. Vor drei Wochen ist sie aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, nun habe er ihr ein Ultimatum gestellt: Entweder sie fährt heute Nacht mit ihm in den Urlaub und ist um Mitternacht reisefertig oder er wird sie töten ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Deadline - Jede Sekunde zählt

Deadline - Jede Sekunde zählt

Alle 1 Staffeln und Folgen