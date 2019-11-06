Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Folge 8: Mutprobe
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Lehrerin Frau Ballhorn konfisziert das Handy des 16-jährigen Schülers Nick Mertens. Als sie eine Videobotschaft sieht, die den in einer Sauna eingesperrten Schulhausmeister Asmus zeigt, wendet sie sich an das Team - nach Schmidts Einschätzung hat die Truppe maximal eine Stunde, um den Mann zu befreien ... Rechte: Sat.1
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12