Deadline - Jede Sekunde zählt

Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Folge 8: Mutprobe

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Lehrerin Frau Ballhorn konfisziert das Handy des 16-jährigen Schülers Nick Mertens. Als sie eine Videobotschaft sieht, die den in einer Sauna eingesperrten Schulhausmeister Asmus zeigt, wendet sie sich an das Team - nach Schmidts Einschätzung hat die Truppe maximal eine Stunde, um den Mann zu befreien ... Rechte: Sat.1

