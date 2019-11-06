Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Folge 9: Blutspur
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In einem Galvanikbetrieb wurde der Geschäftsführer lebensgefährlich verletzt. Das Büro gleicht einem Schlachtfeld - alles ist voller Blut und die in Blut geschriebenen Hinweise "17:00 Der Feigling, 19:00 Der Gierige, 21:00 Der Heuchler" weisen darauf hin, dass der Amoklauf noch nicht vorbei ist. Die Ermittler haben eine Stunde und 13 Minuten Zeit, bis der Unbekannte wieder zuschlägt ... Rechte: Sat.1
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12