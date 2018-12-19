Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 19.12.2018: Innere Dämonen
43 Min.Folge vom 19.12.2018Ab 12
Brandi Grainger aus Archdale, North Carolina, scheint die perfekte Tochter zu sein. Die 16-Jährige ist klug und bekommt ein College-Stipendium. Ihr Vater Paul, ein cholerischer, gewalttätiger Mann, prahlt mit seiner Jüngsten und will, dass sie die Arbeiterwelt verlässt, um einen guten Beruf zu ergreifen. Doch er ahnt nicht, dass Brandi lesbisch ist, ihre Nächte auf Partys verbringt und Drogen nimmt. Als Paul von ihrem Doppelleben erfährt, kann er seine Wut nicht bremsen. Die ganze Familie leidet unter seiner Brutalität. Doch dann erfährt Brandy ein lang gehegtes Geheimnis über ihren angeblichen Dad - und schmiedet einen Plan, um ihn loszuwerden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.