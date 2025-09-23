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Death by Fame

Tödliche Obsession

TLCFolge vom 23.09.2025
Tödliche Obsession

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Death by Fame

Folge vom 23.09.2025: Tödliche Obsession

45 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12

Die Sexualtherapeutin Amie Harwick hatte das Aussehen und den Verstand, um ganz Hollywood zu verzaubern. Zum Freundeskreis von Harwick zählten außerdem eine Reihe von Stars und Sternchen. Doch Amie musste schon bald lernen, wie Bewunderung in Besessenheit umschlagen kann. Und die Folgen waren tödlich…

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