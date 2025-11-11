Zum Inhalt springenBarrierefrei
Death by Fame

TLCFolge vom 11.11.2025
Folge vom 11.11.2025: Eistee für den Mörder

44 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Die aufstrebende Schauspielerin Adriana Pinon ist begeistert, als sie eine Rolle als Hintergrunddarstellerin in der Hit-Serie „The Young and The Restless“ erhält. Es scheint, als ob sie das perfekte Sprungbrett gefunden hat. Doch Adriana ahnt nicht, dass jemand ihr einen Strich durch die Rechnung machen wird.

