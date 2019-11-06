Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Der Augenblick

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2

Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Der Augenblick

Folge 2: Folge 2

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Antonio ist schwer enttäuscht von seiner Stieftochter Chantal: Als sie geheiratet hat, war er nicht eingeladen - dafür ihr leiblicher Vater, den sie erst seit Kurzem kannte. Werden sich die beiden versöhnen können? Maiba musste ohne ihren Vater Rodrigo aufwachsen, der zurück nach Chile ging, als sie klein war. Nun treffen die beiden wieder aufeinander. Auch Lisa und Lukas, einst ein Paar, sehen sich bei "Der Augenblick" zum ersten Mal seit der Trennung wieder. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Augenblick
SAT.1

Der Augenblick

Alle 1 Staffeln und Folgen