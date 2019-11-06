Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Der Augenblick
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Antonio ist schwer enttäuscht von seiner Stieftochter Chantal: Als sie geheiratet hat, war er nicht eingeladen - dafür ihr leiblicher Vater, den sie erst seit Kurzem kannte. Werden sich die beiden versöhnen können? Maiba musste ohne ihren Vater Rodrigo aufwachsen, der zurück nach Chile ging, als sie klein war. Nun treffen die beiden wieder aufeinander. Auch Lisa und Lukas, einst ein Paar, sehen sich bei "Der Augenblick" zum ersten Mal seit der Trennung wieder. Rechte: Sat.1
Der Augenblick
Genre:Talk
