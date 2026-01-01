Der Augenblick
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Mit Joyn+ ohne Werbung schauen
Der Augenblick
Wenn zwischen zwei Menschen der Kontakt abbricht, ist es oft schwer, den ersten Schritt zu tun und wieder aufeinander zuzugehen. "Der Augenblick - Verzeihen ohne Worte" wagt ein einzigartiges Experiment: Zwei Personen, die sich einmal sehr nahestanden und entzweit haben, sehen sich zehn Minuten lang schweigend in die Augen. Wie werden sie reagieren? Werden sie einander verzeihen und sich anschließend aussprechen?
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs