SAT.1Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Beziehung von Solveig und Stefan ging auseinander, und Solveig ist ohne Vorankündigung mit der gemeinsamen Tochter weggezogen. Nun will sie die belastende Situation beenden und sich mit Stefan versöhnen. Zaina hingegen möchte endlich Kontakt zu ihrem Halbbruder Pascal, der bislang jede Kommunikation verweigert hat, und Josi wünscht sich von Herzen, ihre ehemals beste Freundin Lina zurückzugewinnen, mit der sie seit einem schlimmen Streit nicht mehr gesprochen hat. Rechte: Sat.1

