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Der Camping Clan - Alles für den Platz

Fliegende Camperträume

DMAXFolge vom 29.04.2023
Fliegende Camperträume

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Der Camping Clan - Alles für den Platz

Folge vom 29.04.2023: Fliegende Camperträume

44 Min.Folge vom 29.04.2023Ab 12

„Glamping“ ist in aller Munde. Der Begriff setzt sich aus den beiden Wörtern „glamourös“ und „Camping“ zusammen. Auch in Brandenburg findet dieser Trend Anklang. Die ersten Luxuswohnwagen sind bereits verkauft und werden mit einem Kran zum neuen Stellplatz transportiert. Während Platzchef William in Caputh die Modernisierungsmaßnahmen vorantreibt, kümmert sich sein Stellvertreter Tobias im „Himmelreich“ um die Sicherheit. Denn Langfinger haben es im 80 000 Quadratmeter großen Erholungsparadies auf Souvenirs von den Brandschutztafeln abgesehen.

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