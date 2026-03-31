Baustellen-Burnout beim BautruppJetzt kostenlos streamen
Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 31.03.2026: Baustellen-Burnout beim Bautrupp
45 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
In sieben Tagen werden die ersten Erholungssuchenden an der „Himmelspforte“ erwartet. Bis dahin muss alles vorbereitet sein. William will mit tatkräftiger Unterstützung von Dauercamper Robert am Schwielowsee das Event-Boot zu Wasser lassen. Aber der bestellte Kran ist zu klein und die Aktion droht, samt dem Betreiber der Freizeitoase, ins Wasser zu fallen. Maximilian verdonnert sein Team zum Schleppen. Der Gastro-Chef hat 90 neue Stühle bestellt. Und Heinrich verschönert die Tinyhaus-Siedlung mit Rollrasen. Die Aktion endet jedoch schneller als geplant.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.