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Episode 2

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Der Clown und der Candyman - Im Netz der Serienkiller

Folge 2: Episode 2

43 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 16

Unter dem Haus von John Wayne Gacy werden die Leichen von 29 jungen Männern gefunden. Der 36-Jährige geht als "Killerclown" in die Geschichte ein, da er als Clown bei Festen und Geburtstagen auftrat. Neue Hinweise lassen den Schluss zu, dass Gacy Mitglied eines abscheulichen Pädophilen-Rings war.

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Der Clown und der Candyman - Im Netz der Serienkiller
Kabel Eins Doku

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