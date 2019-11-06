Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1: Spinnenkuss
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Kommissar Gerry Waiblinger löst seine Fälle auf typisch Münchener Art: A bissl was geht immer - weshalb er sein Gehalt auch nebenbei als Gebrauchtwagenhändler aufbessert. Als er jedoch in eine BKA-Drogen-Razzia gerät und im Kofferraum seines neuen "Schätzchens" eine Leiche gefunden wird, bekommt Gerry den knochentrockenen Moralisten Tristan Graf von Rittern als Partner zugeteilt. Der hält den gesamten Münchener Polizeiapparat für korrupt und will ihn dringend aufräumen. Rechte: Sat.1
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12