Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Der Cop und der Snob

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Joyn Plus
Spinnenkuss

SpinnenkussJetzt ohne Werbung streamen

Der Cop und der Snob

Folge 1: Spinnenkuss

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Kommissar Gerry Waiblinger löst seine Fälle auf typisch Münchener Art: A bissl was geht immer - weshalb er sein Gehalt auch nebenbei als Gebrauchtwagenhändler aufbessert. Als er jedoch in eine BKA-Drogen-Razzia gerät und im Kofferraum seines neuen "Schätzchens" eine Leiche gefunden wird, bekommt Gerry den knochentrockenen Moralisten Tristan Graf von Rittern als Partner zugeteilt. Der hält den gesamten Münchener Polizeiapparat für korrupt und will ihn dringend aufräumen. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Der Cop und der Snob

Der Cop und der Snob

Alle 1 Staffeln und Folgen