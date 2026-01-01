Der Cop und der Snob
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Der Cop und der Snob
Der Polizist Gerry Waiblinger aus dem Münchner Problembezirk Hasenbergl ist ein Schlawiner - samt Schnauzer und Krokodilschuhen. Sein neuer Kollege Tristan von Rehnitz ist Preuße, stammt aus einer adeligen Familie und kleidet sich mit Seidenschal und feinem Zwirn. Im Gegenteil zum überaus korrekten Grafen arbeitet Gerry nach dem Prinzip "eine Hand wäscht die andere". Hemmungen, auch mal auf eher illegalem Weg Zugang zu Informationen zu bekommen, kennt er nicht.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs