Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Der Cop und der Snob
Folge 2: Die Clique
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Gerry und Tristan müssen sich nicht nur mühsam aneinander gewöhnen, sie werden auch von einem Mordfall beschäftigt, der mit einer Reihe von "Party-Brüchen" zusammenhängt: Eine Clique von reichen Jugendlichen bricht in Villen ein, um ausufernde Partys zu feiern. Hatte sich der junge Jan Haller nur in ein falsches Liebesdreieck begeben und musste den Verrat an der Clique mit dem Leben bezahlen? Oder hat der Hobby-Hacker seine Online-Existenz mit dem Verkauf von Drogen finanziert. Rechte: Sat.1
Der Cop und der Snob
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12