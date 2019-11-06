Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Der Cop und der Snob
Folge 3: Adel vernichtet
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Tristan ist mehr als verwirrt: Der angebliche Mörder eines erschlagenen Obdachlosen stellt sich nicht nur als Penner und Adliger heraus - Gerry lässt seinen Partner zudem immer wieder im Regen stehen, um eine alte Jugendliebe wieder aufzuwärmen, der der Sohn weggelaufen ist. Und dann ist da noch Tristans Cousin Gustav, der sich prinzlich-jovial bei Tristan durchschnorrt - und offenbar mit der Polizeianwärterin Kiki anbandeln will. Rechte: Sat.1
Der Cop und der Snob
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12