Der Cop und der Snob

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Adel vernichtet

Der Cop und der Snob

Folge 3: Adel vernichtet

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Tristan ist mehr als verwirrt: Der angebliche Mörder eines erschlagenen Obdachlosen stellt sich nicht nur als Penner und Adliger heraus - Gerry lässt seinen Partner zudem immer wieder im Regen stehen, um eine alte Jugendliebe wieder aufzuwärmen, der der Sohn weggelaufen ist. Und dann ist da noch Tristans Cousin Gustav, der sich prinzlich-jovial bei Tristan durchschnorrt - und offenbar mit der Polizeianwärterin Kiki anbandeln will. Rechte: Sat.1

