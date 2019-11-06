Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Der Cop und der Snob
Folge 4: Unter die Haube gekommen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Gerry und Tristan ermitteln bei Münchens angesagtestem Hairstylisten - die Chance für Sally, Beruf und gutes Aussehen miteinander zu verbinden! Die Suche nach dem Mörder führt die Ermittler in die Welt von ehemaligen Nationalspielern, Kicker-Frauen, divenhaften Schauspielerinnen und den Klatschreportern, die diese verfolgen. Bald sieht sich auch Tristan als Ziel der Boulevardpresse, obwohl er nur endlich einmal Sally groß ausführen wollte. Rechte: Sat.1
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12