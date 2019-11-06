Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Der Cop und der Snob

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Joyn Plus
Unter die Haube gekommen

Unter die Haube gekommenJetzt ohne Werbung streamen

Der Cop und der Snob

Folge 4: Unter die Haube gekommen

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Gerry und Tristan ermitteln bei Münchens angesagtestem Hairstylisten - die Chance für Sally, Beruf und gutes Aussehen miteinander zu verbinden! Die Suche nach dem Mörder führt die Ermittler in die Welt von ehemaligen Nationalspielern, Kicker-Frauen, divenhaften Schauspielerinnen und den Klatschreportern, die diese verfolgen. Bald sieht sich auch Tristan als Ziel der Boulevardpresse, obwohl er nur endlich einmal Sally groß ausführen wollte. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Der Cop und der Snob

Der Cop und der Snob

Alle 1 Staffeln und Folgen