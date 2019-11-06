Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Cop und der Snob

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Der Morgen danach

Der Cop und der Snob

Folge 5: Der Morgen danach

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als ausgerechnet Gerrys aktuelles Gspusi ermordet wird und er bei den Ermittlungen zu rabiaten Mitteln greift, wird Gerry suspendiert - und Tristan entscheidet sich schweren Herzens, seinen Partner heimlich weiter am Fall dran zu halten. Gleichzeitig sieht sich Kiki gezwungen, bei der Poilzeiprüfung zu schummeln - woraufhin nicht nur sie und Lumme, sondern auch Gerry und Tristan ins eigene Polizeirevier einbrechen müssen. Rechte: Sat.1

