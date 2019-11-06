Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Der Cop und der Snob
Folge 5: Der Morgen danach
45 Min.Ab 12
Als ausgerechnet Gerrys aktuelles Gspusi ermordet wird und er bei den Ermittlungen zu rabiaten Mitteln greift, wird Gerry suspendiert - und Tristan entscheidet sich schweren Herzens, seinen Partner heimlich weiter am Fall dran zu halten. Gleichzeitig sieht sich Kiki gezwungen, bei der Poilzeiprüfung zu schummeln - woraufhin nicht nur sie und Lumme, sondern auch Gerry und Tristan ins eigene Polizeirevier einbrechen müssen. Rechte: Sat.1
Der Cop und der Snob
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12