Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Der Cop und der Snob
Folge 6: Das Flauchermädchen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Das freizügige Treiben am Isar-Ufer wird gestört, als dort eine junge Studentin vergiftet wird. Die Ermittlungen führen Gerry und Tristan ans bunte Uni-Leben heran - und an die Frage, inwiefern Dozenten sich von Studentinnen fernhalten sollten. Gleichzeitig droht Sallys Geburtstag - ein Termin voll potentieller Tretminen. Tristan beschließt, Sally mittels einer Operndarbietung zu erfreuen und Gerry etwas Kultur beizubiegen - was dieser natürlich zu sabotieren weiß. Rechte: Sat.1
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12