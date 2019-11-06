Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Cop und der Snob

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Das freizügige Treiben am Isar-Ufer wird gestört, als dort eine junge Studentin vergiftet wird. Die Ermittlungen führen Gerry und Tristan ans bunte Uni-Leben heran - und an die Frage, inwiefern Dozenten sich von Studentinnen fernhalten sollten. Gleichzeitig droht Sallys Geburtstag - ein Termin voll potentieller Tretminen. Tristan beschließt, Sally mittels einer Operndarbietung zu erfreuen und Gerry etwas Kultur beizubiegen - was dieser natürlich zu sabotieren weiß. Rechte: Sat.1

