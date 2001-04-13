Der Ermittler
Folge 4: Mord auf dem Golfplatz
Walter Linden entdeckt bei seiner morgendlichen Platzkontrolle mit dem Golfmobil unweit des Klubhauses auf dem Green einen am Boden liegenden Mann. Bei näherem Hinsehen erkennt er Jakob Jansen, der den erst seit einem dreiviertel Jahr bestehenden Golfclub erfolgreich gemanagt hat. Offensichtlich liegt Jansen dort schon mehrere Stunden. Die Würgemale am Hals stehen in rätselhaftem Widerspruch zu der Waffe in seiner Hand. Als Hauptkommissar Paul Zorn das Klubhaus betritt, läuft ihm Jansens Assistentin Sybille Kramm über den Weg. Sie ist Pauls Jugendliebe und erkennt ihn 20 Jahre nach ihrer Trennung zuerst. Nachdem Sybille erfährt, dass Zorn für die Mordkommission arbeitet und nur aus beruflichen Gründen herkommt, nutzt sie die erste Gelegenheit, unbeobachtet einen Briefumschlag aus dem Schreibtisch von Jakob Jansen verschwinden zu lassen. Jakob Jansen war schon wegen seiner unkontrollierten Wutausbrüche nicht sehr beliebt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick