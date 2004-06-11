Der Ermittler
Folge 6: Schönheitsfehler
Der erfolgreiche Arzt Dr. Heiner Bremer wird in der Tiefgarage der Schönheitsklinik "Harmonie" ermordet aufgefunden. Der attraktive Mediziner wurde mit einem schnellen, präzisen Schnitt in die Kehle tödlich verletzt. Nach den ersten Ermittlungen gerät dessen Chef Dr. Christian Schönemann unter Verdacht: einige Indizien und ein heftiger Streit mit dem Opfer wenige Stunden vor der Tat belasten den Ehemann der Klinikbesitzerin. Da jedoch keine Fluchtgefahr besteht und die Überprüfung seines Alibis sowie das Ergebnis einer DNA-Analyse noch ausstehen, beschließen Hauptkommissar Zorn und Kriminaldirektor Peters den Verdächtigen zunächst über Nacht gehen zu lassen. Doch dann geschieht das Unglaubliche: nur wenige Meter von der Mordkommission entfernt wird Dr. Christian Schönemann erschossen. Was steckt hinter den Morden? Handelt es sich um zwei Einzeltaten und somit um einen Zufall, dass die Opfer Kollegen waren, die in derselben Klinik für plastische Chirurgie arbeiteten? Oder waren es gezielte Anschläge eines Täters? Nichts im persönlichen Umfeld von Dr. Bremer deutet darauf hin, dass er Feinde hatte. Einzig das gespannte Verhältnis zwischen ihm und seinem Konkurrenten Dr. Schönemann blieb auch den Kollegen nicht verborgen. Als zudem ans Licht kommt, dass Dr. Bremer eine Affäre mit Schönemanns Ehefrau hatte, entsteht für Hauptkommissar Zorn ein Verdacht: sind die Morde der tödliche Ausgang einer Ménage à trois? Hat Dr. Schönemann seinen Rivalen getötet und ging dessen Ehefrau so weit, den Mord an ihrem Liebhaber zu rächen? Doch dann entdeckt Paul Zorn eine weitere Spur: Offensichtlich war Dr. Schönemann nicht der begnadete Chirurg, wie er sich selbst und die Klinik ihn gern in der Öffentlichkeit darstellten. Drei Frauen leiden unter den Folgen gravierender Behandlungsfehler, die Schönemann zu verantworten hat. Haben die verzweifelten Frauen statt die geplante Klage einzureichen, ihn mit einem brutalen Racheakt zur Rechenschaft gezogen?
