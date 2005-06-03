Der Ermittler
Folge 2: Bittere Wahrheit
Es ist ein Wiedersehen nach langer Zeit, als Hauptkommissar Zorn einer Nachbarin aus seinen Jugendtagen, der heute 20-jährigen Svenja Hoffmann, mitteilt, dass ihre Bewerbung für ein Praktikum in der Mordkommission erfolgreich war. Die junge Frau, die sich in der Polizeiausbildung befindet, freut sich auf die neue Herausforderung und die ist gleich geboten. Denn der 23-jährige Computerfreak Lukas Melzer wird erschlagen in seiner Wohnung von seiner Mutter aufgefunden. Auch ein Freund, Nils Brenner, der angeblich mit Lukas verabredet war, taucht am Tatort auf. Nichts deutet auf einen Einbruch oder Kampf hin. Im Gegenteil: Lukas Melzer hat kurz vor seinem Tod Champagner getrunken und dies offensichtlich nicht allein. Der Gast wollte die Spuren seiner Anwesenheit beseitigen. Ist diese Person der Mörder oder war nach dieser kleinen Feier noch jemand in der Wohnung? Zorn beginnt mit den Ermittlungen an Melzers Arbeitsplatz. Peer Schneider ist schockiert über den Tod seines besten Mitarbeiters. Sein Chef-Entwickler war die wichtigste Kraft für sein Unternehmen "ProtectYourBytes". Der ehemalige Hacker Melzer tüftelte Systeme aus, die Firmen für die Sicherheit ihrer Netzwerke und Programme benötigen. Bei seinen Ermittlungen nimmt Zorn auf Anordnung seines Chefs Henning Peters die Praktikantin mit. Es kommt zu einer Katastrophe: Svenja betritt unbefugt allein die Tatwohnung und wird erschossen. Zorn ist zutiefst bestürzt und ist sich sicher: der Mörder von Lukas Melzer ist zum Tatort zurückgekehrt und wurde von Svenja überrascht, die deshalb sterben musste. Fieberhaft vergräbt er sich in den Ermittlungen. Hat der harmlos auftretende Nils Brenner mit dem Mord zu tun? Vielleicht hatte er es satt, Verluste mit seinem kleinen Computerladen zu machen und wollte Melzers lukrativen Job. Als Zorn erfährt, dass der reiche Kaffeefabrikant Günther König zur Tatzeit mit seinem unehelichen Sohn Peer Schneider zusammen gewesen sein will, ist sein Misstrauen geweckt.
