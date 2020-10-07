Ein millionenschweres MonsterJetzt kostenlos streamen
Der Fall Jeffrey Epstein
Folge vom 07.10.2020: Ein millionenschweres Monster
Folge vom 07.10.2020
Im „Metropolitan Correctional Center“ in Manhattan sitzen einige der schlimmsten Verbrecher der Welt ein. Darunter auch der milliardenschwere Investmentbanker Jeffrey Epstein, der wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger angeklagt wurde. Als die Wärter am 10. August 2019 zu seiner Zelle kommen, finden sie den 66-Jährigen mit einer Schlinge um den Hals am Boden. Notärzte kämpfen um sein Leben, können ihn aber nicht retten. Epstein, der auch einen Sexhandelsring betrieben haben soll, hatte viele mächtige Freunde in höchsten Kreisen. Hat er sich selbst das Leben genommen, oder wurde er umgebracht?
