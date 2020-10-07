Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Fall Jeffrey Epstein

TLCFolge vom 07.10.2020
43 Min. Ab 12

Im „Metropolitan Correctional Center“ in Manhattan sitzen einige der schlimmsten Verbrecher der Welt ein. Darunter auch der milliardenschwere Investmentbanker Jeffrey Epstein, der wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger angeklagt wurde. Als die Wärter am 10. August 2019 zu seiner Zelle kommen, finden sie den 66-Jährigen mit einer Schlinge um den Hals am Boden. Notärzte kämpfen um sein Leben, können ihn aber nicht retten. Epstein, der auch einen Sexhandelsring betrieben haben soll, hatte viele mächtige Freunde in höchsten Kreisen. Hat er sich selbst das Leben genommen, oder wurde er umgebracht?

