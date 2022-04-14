Der beste Hühnerstall des LandesJetzt kostenlos streamen
Der Farmhaus-Retter
Folge vom 14.04.2022: Der beste Hühnerstall des Landes
Kevin und Lisa Beals haben „aus Langeweile“ ein 280 Jahre altes Bauernhaus gekauft. Das Haus besteht aus mehreren Teilen: dem ursprünglichen Haus, zwei Anbauten und einer Scheune. Jonathan Knight fällt sofort auf, dass das ursprüngliche Haus dem Alter entsprechend solide aussieht, aber die Anbauten und die Scheune renoviert gehörten. Im Inneren planen Jon und Kristina die vordere Stube, das angrenzende Wohnzimmer und die Küche zu öffnen, um den ersten Stock zu einem moderneren Wohnbereich zu machen. Als Jon im Keller ein faszinierendes Stück Geschichte findet, gibt ihm das einige Hinweise auf die ursprüngliche Gestaltung des Hauses. Den Renovierungsprofis gelingt es, das alte Farmhaus zu erhalten und es in ein modernes Bauernhaus zu verwandeln.