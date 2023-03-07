Der Germinator - Ein deutscher Cop in Texas
Folge vom 07.03.2023: Episode 6
44 Min.Folge vom 07.03.2023Ab 12
Sein erster Weg führt den Chief of Police am frühen Morgen zu einem Grundstück, auf dem kürzlich eine Zwangsräumung durchgeführt wurde. Dort geht Manfred Gilow einer Beschwerde nach. Denn die neuen Mieter finden in dem Zuhause am Stadtrand von Hawkins keine Ruhe. In der Nachbarschaft sorgt ein Verkehrsrowdy mit übermütigen Showeinlagen für Lärm und Krawall. Und bei Officer Eric Tuma geht kurz vor dem Feierabend per Funk ein Notruf ein. Ein Mann wurde bei einer hitzigen Auseinandersetzung in der texanischen Kleinstadt mit einem Schraubenzieher verletzt.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.