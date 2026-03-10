Der Germinator - Ein deutscher Cop in Texas
Folge vom 10.03.2026: Episode 11
45 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12
Manfred Gilow und seine Kollegen vom Bernalillo County Animal Rescue Center rücken in New Mexico zum Einsatz aus. Das Team soll in Albuquerque mehr als 20 vernachlässigte Hunde beschlagnahmen, darunter viele Welpen. Die Halterin ist mit der Betreuung der Vierbeiner total überfordert. Auf dem Grundstück türmt sich der Müll, es riecht nach Kot und Urin. Solche Fälle von „Animal Hoarding“ kommen in den USA leider häufig vor. Manfred, Megan und Sam sollen die Hunde einfangen. Anschließend werden sie ins Tierheim gebracht, geimpft und an neue Besitzer vermittelt.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.