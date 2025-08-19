Der Germinator
Folge vom 19.08.2025: Episode 12
44 Min.Folge vom 19.08.2025Ab 12
Sheriff Merrifield, Lieutenant Casias und Manfred Gilow treffen sich zu einer Lagebesprechung. Die Polizisten haben einen Missetäter im Visier, der mehrere Quads gestohlen haben soll. Bei ihren Nachforschungen stoßen die Beamten auf eine potenzielle Mitwisserin, doch die Frau will in der Angelegenheit keine Auskunft geben. Am nächsten Tag werden die Gesetzeshüter zu einem Grundstück gerufen, auf dem ein Familienstreit zu eskalieren droht. Und den mutmaßlichen Fahrzeugdieb haben die Polizisten natürlich auch noch nicht aus dem Gedächtnis gestrichen.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.