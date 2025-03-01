Der gestiefelte Kater
Folge 6: Der Brunnen der Jugend
23 Min.Ab 6
"El Guante Blanco", der einst viele Abenteuer bestritt und dem gestiefelten Kater all seine Kampfkünste beibrachte, kommt völlig erschöpft in San Lorenzo an. Die Zeichen der Zeit sind nicht spurlos an ihm vorbeigegangen - gealtert und überarbeitet beschließt er, sich zur Ruhe zu setzen. Doch der gestiefelte Kater möchte seinem alten Lehrmeister helfen. Um ihn zu verjüngen, müssen sie zum Brunnen der Jugend reisen, doch auf dem Weg dorthin lauern von allen Seiten Gefahren ...
Der gestiefelte Kater
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Drama
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International Gmb