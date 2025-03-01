Der gestiefelte Kater
Folge 11: Der große Zauber
23 Min.Ab 6
Der gestiefelte Kater entdeckt durch einen Zufall die verborgene Stadt San Lorenzo, ein Zufluchtsort für Waisenkinder, in dessen Zentrum ein wertvoller Schatz gehütet wird. Versehen mit einem Zauber war der Ort für Jahrhunderte für Diebe unauffindbar - bis der Kater einen folgenschweren Fehler begeht und San Lorenzo für die Welt sichtbar macht. Geldgierige Schurken wittern nun ihre Chance auf Reichtum, doch der Kater setzt alles daran, die Bewohner der Stadt zu schützen.
Der gestiefelte Kater
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Drama
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International Gmb