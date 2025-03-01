Der gestiefelte Kater
23 Min.Ab 6
Special: Der gestiefelte Kater kämpft gerade gegen Ninja-Piraten an, als er unverhofft auf ein Märchenbuch stößt. Als er es aufschlägt, startet ein spannendes Abenteuer, in dem die Zuschauer die Entscheidungen treffen müssen, um ihn aus dem Buch zu befreien.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer, Drama
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International Gmb