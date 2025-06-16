Zum Inhalt springenBarrierefrei
All inclusive, Ferienpark & Individualreise

SAT.1Staffel 4Folge 1vom 16.06.2025
Folge 1: All inclusive, Ferienpark & Individualreise

99 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 12

Wo wird 2025 der Urlaubstraum auch zum Traumurlaub? Bietet der All-Inclusive-Trip in die Türkei das beste Preis-Leistungs-Paket? Ist ein Ferienpark in den Niederlanden die cleverste Wahl für die Familienreise? Oder entdeckt man besser auf eigene Faust die Pasta-Kultur Italiens? Ob im Paket oder selbstorganisiert: SAT.1 checkt die Angebote mit Urlauberfamilien und entdeckt mit den Promis Stefano Zarrella und Madita van Hülsen das Unternehmungsangebot für Erwachsene und Kids.

