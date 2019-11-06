Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Immobilienfürst

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Pilot

Der Immobilienfürst

Folge 1: Pilot

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Hans-Martin (40) und Patricia (41) Rasquin aus Rosenheim im Westerwald wollten sich den Traum vom eigenen Heim erfüllen, doch jetzt droht die private Insolvenz. Das Traumhaus muss schnellstmöglich verkauft erden. Hier kann nur einer helfen: 'Der Immobilienfürst'. Soll das Haus gewinnbringend an den Mann gebracht werden, müssen sich alle mächtig ins Zeug legen. Der Immobilienexperte organisiert eine Gartenparty - doch ist unter den Gästen auch ein Käufer dabei? Rechte: kabel eins

Der Immobilienfürst

