Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
PilotJetzt ohne Werbung streamen
Der Immobilienfürst
Folge 1: Pilot
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Hans-Martin (40) und Patricia (41) Rasquin aus Rosenheim im Westerwald wollten sich den Traum vom eigenen Heim erfüllen, doch jetzt droht die private Insolvenz. Das Traumhaus muss schnellstmöglich verkauft erden. Hier kann nur einer helfen: 'Der Immobilienfürst'. Soll das Haus gewinnbringend an den Mann gebracht werden, müssen sich alle mächtig ins Zeug legen. Der Immobilienexperte organisiert eine Gartenparty - doch ist unter den Gästen auch ein Käufer dabei? Rechte: kabel eins
Alle Staffeln im Überblick
Der Immobilienfürst
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
0