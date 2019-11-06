Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Der Immobilienfürst

Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 10

Folge 10Jetzt ohne Werbung streamen

Der Immobilienfürst

Folge 10: Folge 10

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Für Familie Mattijat ist ihr Haus zum Albtraum geworden. Die Versetzung des Berufssoldaten Dirk (42) nach Köln zum 1. Februar 2010 zwingt ihn, seine Frau Nicole (39) und den zweijährigen Sohn Joel im 650 km entfernten Behren-Lübrich bei Rostock zurückzulassen. Da noch 90.000 Euro Schulden auf ihrem Haus lasten, können sie sich kein neues Heim im Rheinland leisten. Mit Hilfe einer Online-Auktion will der Immobilienfürst das Haus in nur zwei Wochen verkaufen ... Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Der Immobilienfürst

Der Immobilienfürst

Alle 1 Staffeln und Folgen