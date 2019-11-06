Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
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Der Immobilienfürst
Folge 2: Folge 2
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Michael Thode (52) und seine Frau Tanja (29) träumen von einem Neustart in Paraguay. In der Wärme Südamerikas wollen sie ein kleines Restaurant eröffnen und den lang ersehnten Nachwuchs bekommen. Das Problem: Der Verkauf ihres Hauses will einfach nicht gelingen. Jetzt muss "Der Immobilienfürst" ran: Er organisiert die Entrümpelung des Hauses und mit Hilfe eines Lichtdesigners lässt er die Lagerhalle des ehemaligen Molkereigebäudes in gänzlich neuem Licht erstrahlen ... Rechte: kabel eins
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Der Immobilienfürst
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: kabel eins