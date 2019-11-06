Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Der Immobilienfürst

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Joyn+
Folge 2

Folge 2Jetzt ohne Werbung streamen

Der Immobilienfürst

Folge 2: Folge 2

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Michael Thode (52) und seine Frau Tanja (29) träumen von einem Neustart in Paraguay. In der Wärme Südamerikas wollen sie ein kleines Restaurant eröffnen und den lang ersehnten Nachwuchs bekommen. Das Problem: Der Verkauf ihres Hauses will einfach nicht gelingen. Jetzt muss "Der Immobilienfürst" ran: Er organisiert die Entrümpelung des Hauses und mit Hilfe eines Lichtdesigners lässt er die Lagerhalle des ehemaligen Molkereigebäudes in gänzlich neuem Licht erstrahlen ... Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Der Immobilienfürst

Der Immobilienfürst

Alle 1 Staffeln und Folgen