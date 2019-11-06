Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Der Immobilienfürst

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Joyn+
Folge 3

Folge 3Jetzt ohne Werbung streamen

Der Immobilienfürst

Folge 3: Folge 3

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Als die Insolvenz der väterlichen Firma das Zuhause der Familie bedroht, nehmen die Zwillinge Borris (27) und Tanja (27) Schwerkolt aus Dreieich-Offenthal in Hessen einen Kredit über 240.000 Euro auf, um die Wohnung vor der Zwangsversteigerung zu retten. Nun lastet ein Schuldenberg auf den beiden. "Der Immobilienfürst" kommt, um ihnen zu helfen. Bei einem Radiosender bewirbt er den Verkauf der Immobilie und geht in Frankfurt mit Luxusliner und Multimediashow auf Käuferfang. Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Der Immobilienfürst

Der Immobilienfürst

Alle 1 Staffeln und Folgen