Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
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Der Immobilienfürst
Folge 3: Folge 3
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Als die Insolvenz der väterlichen Firma das Zuhause der Familie bedroht, nehmen die Zwillinge Borris (27) und Tanja (27) Schwerkolt aus Dreieich-Offenthal in Hessen einen Kredit über 240.000 Euro auf, um die Wohnung vor der Zwangsversteigerung zu retten. Nun lastet ein Schuldenberg auf den beiden. "Der Immobilienfürst" kommt, um ihnen zu helfen. Bei einem Radiosender bewirbt er den Verkauf der Immobilie und geht in Frankfurt mit Luxusliner und Multimediashow auf Käuferfang. Rechte: kabel eins
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Der Immobilienfürst
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© kabel eins