Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Folge 4Jetzt ohne Werbung streamen
Der Immobilienfürst
Folge 4: Folge 4
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Mit dem Kauf seines Elternhauses - einem denkmalgeschützten ehemaligem Zechenhaus in Mülheim an der Ruhr - erfüllte sich Ulrich Wieseler (44) vor acht Jahren einen Traum. Doch als Ulrich drei Jahre später seinen Job verliert, kann er die Kreditraten nicht mehr tilgen. Ein Fall für den Immobilienfürst! Mit cleveren Umbaumaßnahmen steigert er den Wert des Hauses. Nach amerikanischem Vorbild chauffiert er die Kaufinteressenten in einem Reisebus zum Besichtigungstermin ... Rechte: kabel eins
Alle Staffeln im Überblick
Der Immobilienfürst
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© kabel eins