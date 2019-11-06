Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Der Immobilienfürst
Folge 5: Folge 5
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Für Nicole (35) und Fabian Witzler (34) hat sich der Kauf ihres Siedlungshauses im Essener Süden schnell als Fehlentscheidung erwiesen. Die steile Hanglage sowie unzählige Treppen und Ebenen im engen Haus sind nicht nur eine ernste Gefahr für die Kinder Julius (2) und Lucy (6 Monate), sondern auch eine Belastung für Nicole. "Der Immobilienfürst" will den Verkauf des Hauses anschieben: Er schafft mehr Raum, sichert das Gelände ab und schafft eine behagliche Wohnatmosphäre ... Rechte: kabel eins
Der Immobilienfürst
