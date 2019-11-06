Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019

Vor 13 Jahren begann Oliver Kiefner (44) ein historisches Stadthaus in Lauingen zu restaurieren. Aber das Gebäude entpuppte sich als Fass ohne Boden - heute hat Oliver 200.000 Euro Schulden. Der "Immobilien-Fürst" hat nach Eröffnung des Baugutachtens schlechte Nachrichten für Oliver und seine Lebensgefährtin Carmen (36). Der Verkauf des 370 Jahre alten Hauses erweist sich als fast unlösbare Aufgabe. Einen Trumpf hat der Fürst allerdings, und den will er unbedingt ausspielen ... Rechte: kabel eins

