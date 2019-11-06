Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Vor elf Jahren hat sich Frank Lütke (43) gemeinsam mit seiner Frau den Traum vom Eigenheim in Bedburg/Erft erfüllt. Die Ehe zerbricht - Unterhaltszahlungen für die Familie und Kreditraten für das Haus verschlingen fast sein ganzes Monatsgehalt. Damit Frank alle Banken zufriedenstellen kann, muss ein Verkaufspreis von mindestens 135.000 Euro erzielt werden! Der schlechte Zustand des Hauses hat bisher alle Interessenten abgeschreckt. Eine schwere Mission für den Immobilienfürst ... Rechte: kabel eins
