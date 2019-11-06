Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Der Immobilienfürst
Folge 9: Folge 9
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Das Familienerbe, die Dorfschänke der Großeltern in Heidenburg, stellt für die Geschwister Christian (29), Sarah (25) und Marion (36) eine finanzielle Belastung dar. Die veraltete Inneneinrichtung und die marode Bausubstanz schreckten bisher alle Käufer ab. Der Fürst stattet die Immobilie mit innovativen Ideen, frischer Farbe und neuem Inventar aus. Bei der Neueröffnung mit Freibier können sich die Gastro-Anwärter davon überzeugen, dass der Laden überhaupt läuft ... Rechte: kabel eins
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© kabel eins